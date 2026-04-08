        BBP Genel Başkanı Destici, trafik kazasında yaralanan Günyüzü Kaymakamı Kurt'u hastanede ziyaret etti

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, trafik kazasında yaralanan Eskişehir Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt'u tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

        Giriş: 08.04.2026 - 22:30 Güncelleme:
        Eskişehir Şehir Hastanesi'ndeki ziyarette Destici, BBP İl Başkanı Taha Baksan, hastanenin Başhekimi Fatih Alper Ayyıldız ve teşkilat mensuplarınca karşılandı.

        Kaymakam Kurt'u tedavisinin sürdüğü servisteki odasında ziyaret eden Destici, "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

        Kaymakam Kurt ile bir süre sohbet eden Destici, daha sonra Kurt ve aynı kazada yaralanan jandarma personelinin sağlık durumu hakkında Başhekim Ayyıldız'dan bilgi aldı.

        Destici, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, hem Kaymakam Kurt'un hem de kazada makam aracını kullanan jandarma personeli şoför M.K'nin durumlarının iyi olduğunu söyledi.

        Kazada bir vatandaşın hayatını kaybettiğini kaydeden Destici, "Tabii üzgünüz. Aynı kazada bir hemşehrimiz maalesef hayatını kaybetti. Mekanı cennet olsun. Başta aile efradı olmak üzere yakınlarına ve tüm Günyüzülü hemşerilerimize başsağlığı ve sabır dileklerimi ifade ediyorum. Kazanın olduğu ilk anda, Yazır Mahalle Muhtarımız benim de teyzemin oğludur, kaza, tam onların önünde oluyor. Beni hemen aradılar. Kaymakamımızın ve şoförün durumunun iyi olduğunu söylediler. Hemen ambulans çağırdılar ve ambulans da hızlı geldi. Tedavi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne sevk edildiler." diye konuştu.

        Kazada vefat eden vatandaşı da tanıdıklarını ifade eden Destici, şunları kaydetti:

        "Maalesef onun hayatını kaybettiğini bildirdiler, çok üzüldük. Allah bir daha hiçbirimize, hiçbir kardeşimize, dostumuza, milletimizin asil evlatlarının hiçbirine böyle kazalar yaşatmasın. Cenab-ı Hak memleketimizi, memleketimizin insanlarını her türlü kazalardan, belalardan ve doğal afetlerden muhafaza etsin inşallah."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Aslan, İzmir'de hata yapmadı!
        İran: 10 maddeden 3'ü ihlal edildi
        İran: İlk gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Kadınlar CEV Kupası'nda şampiyon Galatasaray Daikin!
        ABD Başkanı: Anlaşmaya Lübnan dahil değil
        34 ilde eş zamanlı dev 'DEAŞ' operasyonu!
        MGK toplantısı sona erdi
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Antalya-Isparta yolunda kaza: 7 ölü
        Hegseth'ten nükleer materyale dair açıklama
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Bugün Ne Oldu? 8 Nisan 2026'nın haberleri
        İspanya'da kiracılar, "kira ödememe" eylemi başlatıyor
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Kentsel dönüşüm kredisine yoğun ilgi
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Çinli şirket Brezilya'da kara listeye alındı
        YouTube'dan 15 yaş altı açıklaması
        81 ili minyatüre dönüştürdük
