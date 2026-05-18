Hatay'da 16 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 16 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen taşındığı belirlenen minibüs ve otomobili Belen-İskenderun kara yolunda durdurdu. Araçlardaki 16 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Yakalanan 16 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.