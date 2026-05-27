        Hatay Haberleri Hatay'da bayram dolayısıyla Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi

        Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı dolayısıyla Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Giriş: 27.05.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Afette yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta, bayramın ilk gününde yoğunluk oluştu.

        Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan ziyaretçiler, dua etti. Kabirleri sulayıp bakımını yapan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.

        Ziyaretçilerden Kadir Yücedağ, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde annesi, kız kardeşi ve iki yeğenini kaybettiğini söyledi.

        Acısının taze olduğunu dile getiren Yücedağ, bayramın kendisi için buruk ve zor geçtiğini anlattı.

        Afette yaşamını yitiren ablası ve eniştesinin kabrini ziyaret eden Yaşar Yanalak da bayramı sevdiklerinden uzak karşıladığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

