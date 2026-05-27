Hatay'da bayram dolayısıyla Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yakınlarını kaybedenler, Kurban Bayramı dolayısıyla Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti.



Afette yaşamını yitirenlerin defnedildiği Narlıca Mahallesi'ndeki mezarlıkta, bayramın ilk gününde yoğunluk oluştu.



Yakınlarının mezarlarına çiçek bırakan ziyaretçiler, dua etti. Kabirleri sulayıp bakımını yapan aileler, duygu dolu anlar yaşadı.



Ziyaretçilerden Kadir Yücedağ, AA muhabirine, 6 Şubat depremlerinde annesi, kız kardeşi ve iki yeğenini kaybettiğini söyledi.



Acısının taze olduğunu dile getiren Yücedağ, bayramın kendisi için buruk ve zor geçtiğini anlattı.



Afette yaşamını yitiren ablası ve eniştesinin kabrini ziyaret eden Yaşar Yanalak da bayramı sevdiklerinden uzak karşıladığını ifade ederek, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

