Kars'ta kaz varlığının artırılması için 1500 yumurta kuluçkaya alındı

CÜNEYT ÇELİK - Kars'ta kaz varlığının artırılması ve yerli üretimin güçlendirilmesi amacıyla hayata geçirilen Kuluçkahane Projesi kapsamında köylerden toplanan 1500 kaz yumurtası modern ve kontrollü koşullarda kuluçkaya alındı.



Kaz etinin 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendiği kentte, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu hayvan ırkının korunarak gelecek nesillere aktarılması için Valilik ve İl Özel İdaresi desteğiyle Kuluçkahane Projesi'ni hayata geçirdi.



Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde kurulan kuluçkahanede, Kars'ın farklı köylerinden özenle toplanan 1500 kaz yumurtası modern ve hijyenik koşullarda kuluçkaya alındı.



Projeyle, dışarıdan kontrolsüz palaz (yavru) temininin önüne geçilmesi ve hastalık risklerinin azaltılması hedefleniyor.



- Kazda "duman" ırkının korunması da amaçlanıyor



Aynı zamanda yöreye özgü "duman" kaz ırkının genetik özelliklerinin korunarak yaygınlaştırılması amaçlanıyor.



Modern üretim teknikleriyle yürütülen çalışmalar sayesinde hem verimliliğin artırılması hem de yetiştiricilerin maliyetlerinin düşürülmesi planlanıyor.



İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, AA muhabirine, Kars'ın kaz varlığıyla Türkiye'nin önemli şehirlerinden birisi olduğuna işaret etti.



Türkiye'de kaz üretiminde Kars'ın ilk sırada yer aldığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:



"Hem ülke içerisinden hem de yurt dışından gelen turistlerimizin gastronomi yönüyle sofralarını en iyi şekilde donatan, en önemli ürünlerimizden bir tanesi de kazdır. 530 binin üzerinde anaç kaz varlığıyla biz ülkemizin en önemli, en büyük kaz üreticisi merkezi konumundayız. İlimizde yapılan kaz yetiştiriciliği genellikle geleneksel yöntemlerle aile tipi işletmeciliği şeklinde yapılıyor ve bu yetiştiricilik modeli genellikle meralarda, köylerde, doğal ortamlarda yapılan ve tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan bir yetiştiricilik modeli."



- "Genetik özelliklerini koruyacak şekilde geleceğe taşımak istiyoruz"



Aydın, Kars'la özdeşleşen kazın ırk özelliklerinin ortaya çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma yaptıklarını belirterek, kentte daha çok "büyük gri" olarak bilinen ama yörede genel olarak "duman" adıyla bilinen bir kaz ırkının yetiştiriciliğinin yapıldığını anlattı.



Bu ırkın yöre halkı için çok önemli bir değer olduğunu dile getiren Aydın, şunları kaydetti:



"Biz de bu ırkı korumak, ırkın özelliklerini ortaya çıkarıp daha da verimli hale getirmek için bölgeden temin ettiğimiz yumurtaları bugün burada Kars Valiliğimiz ve İl Özel İdaremizin destekleriyle oluşturmuş olduğumuz kuluçkahanede inşallah ilk deneme üretimimizi yapıyoruz. Kars kazının palaz ihtiyacını karşılamak üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak bu sene üretime başlıyoruz. Tabii amacımız, burada hem çiftçimizin, üreticimizin ihtiyaç duyduğu palaz teminini sağlamak hem de Kars'a özgü geçmişten bugüne yetiştiriciliği yapılan meraya uygun, verim özellikleri yüksek olan duman kazını hayatta tutmak ve o genetik özelliklerini koruyacak şekilde geleceğe taşımak."

