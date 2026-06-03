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        Çocukları dijital ortamdan kurtarmak için kurulan hentbol takımı, 5 yılda 6 derece elde etti

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da kız öğrencilerden kurulan hentbol takımı, 5 yılda 6 Türkiye derecesi elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:13 Güncelleme:
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        Çocukları dijital ortamdan kurtarmak için kurulan hentbol takımı, 5 yılda 6 derece elde etti

        ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da kız öğrencilerden kurulan hentbol takımı, 5 yılda 6 Türkiye derecesi elde etti.

        Hentbol antrenörü Bülent Alaz, 2021 yılının sonlarında Şehit Bülent Gider Ortaokulu'nda yaptığı tarama sonucu kız öğrencilerden oluşan hentbol takımı kurdu. Yardımcı antrenör Elif İncekara Baş ve kondisyoner Emre Özdoğan ile çalışmalara başlayan Alaz, takımı 2024 yılında Devlet Su İşleri Kulübü çatısı altına taşıdı.

        Bugüne kadar hem okul hem de kulüp olarak ulusal müsabakalara katılarak çok sayıda derece elde eden takım, son olarak mayıs ayında Sivas'ta düzenlenen Küçük Kızlar Türkiye Hentbol Şampiyonası'nda ikinci oldu.

        Bugün takımda lise ve ortaokul öğrencisi olan 16 kişi bulunuyor.

        Bülent Alaz, AA muhabirine, takımı kurduklarında çocukların 5. sınıfa gittiğini söyledi. Takımı, Kovid-19 salgınının hemen sonu denilebilecek dönemde kurduklarını belirten Alaz, "2022 yılına geldiklerinde çok yeni bir takım olmalarına rağmen kendileri açısından bir ilki başardılar. Okullar arasında küçüklerde Türkiye ikincisi oldular. Maç berabere bitmiş olmasına rağmen set bazından maçı kaybettiler." dedi.

        Bugüne kadar elde ettikleri başarılara değinen Alaz, şunları söyledi:


        "2022-2023 sezonunda okullu küçüklerde, 2023-2024 sezonunda da okullu yıldızlar şampiyonasında Türkiye ikincisi, aynı yıl Alanya'da düzenlenen kulüplü miniklerde Türkiye dördüncüsü olduk. 2024-2025 sezonunda okullu yıldızlarda Türkiye üçüncülüğü, aynı sezon kulüplü küçüklerde Türkiye dördüncülüğü, 2025-2026, yani bu sezon ise kulüplü küçüklerde Türkiye ikinciliği elde ettik. Sporcumuz Hazal Sena Kebelioğlu ise turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi."




        - "Tek eksiğimiz Türkiye şampiyonluğu"

        Başarılarının tesadüf olmadığını gösterdiklerini vurgulayan Alaz, şöyle devam etti:

        "Kovid 19 sonrasında kurulmuş bir takımız. Kovid sürecinde çocuklar çok hantallaşmış, dijital ortama bağlı kalmışlardı. Çocukları dijital ortamdan kurtarmak için kurduğumuz takımımız 5 yıl içinde 6 derece elde etti. Tek eksiğimiz Türkiye şampiyonluğu. Onu da ilerleyen süreçte başaracağımıza inanıyorum. Takımımızda çok değerli sporcular var. Milli takıma giden sporcularımız, Akdeniz Oyunları'nda oynayan sporcularımız var. Hepsine güveniyorum."

        Takım kaptanı Hazal Sena Kebelioğlu ise Aytaç Eruz Anadolu Lisesi'nde 9. sınıfta öğrenim gördüğünü söyledi.

        Hentbolu çok sevdiğini dile getiren Kebelioğlu, "Pandemi döneminde evde çok bunalmıştık, devamlı telefonla ilgileniyorduk. Pandemi bittiğinde böyle bir teklifle karşılaşınca kabul ettim. Son olarak şampiyonluk hedefiyle gittiğimiz Sivas'ta ikinci olduk. Beklenmedik bir mağlubiyet aldık. Ona rağmen turnuvanın en iyi oyuncusu seçildim. Bu çok iyi bir başarı. Bir yandan da 17 Yaş Altı Milli Takımı'nda oynuyorum. Hedeflerim milli takımda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek ve takım olarak en iyi yerlere gelebilmek." diye konuştu.






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