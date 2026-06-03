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        Tosya'da köy derneği ve kütüphanesi açıldı

        Tosya'nın Çepni köyü dernek binası ve kütüphanesi hizmete sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 11:01 Güncelleme:
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        Tosya'da köy derneği ve kütüphanesi açıldı

        Tosya'nın Çepni köyü dernek binası ve kütüphanesi hizmete sunuldu.

        Çepni köyünde yapımı tamamlanan Çepni Köyü Gönüllüler Derneği binası ile Oğuz Kağan Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı.

        Dernek başkanı Emin Lafcıoğlu, dernek binası ve kütüphanenin gelecek nesillerin de faydalanabileceği önemli bir eser olduğunu söyledi.

        Yapılan eserlerin köyün sosyal hayatına olduğu kadar kültürel mirasının yaşatılmasına da büyük katkı sunacağını vurgulayan Lafcıoğlu, "Özellikle gençlerin bilgiye erişimini artıracak kütüphanemiz, geçmişten gelen değerlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir kültürel merkez olacaktır." dedi.

        Açılışa Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İl Genel Meclisi Üyeleri Cihan Çetin ve Şenol Kabaoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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