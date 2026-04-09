        Kastamonu'da orman yangınlarıyla mücadelede İHA'lardan da yararlanılacak

        Kastamonu'da orman yangınları ile mücadelede insansız hava aracından (İHA) yararlanılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 15:25 Güncelleme:
        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne İHA tahsis edildiği kaydedildi.

        Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Tahsis edilen 'Bozkuş' isimli hava aracını kullanabilmesi, tamiratı ve teknik sorunlarına müdahale edebilmek için Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekibi eğitim görüyor. Dikey kalkış özelliği de olan araç, yatay da uçuş yapabiliyor. Teorik eğitim ardından simülasyon ve gerçek uçuş yapılarak, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü hizmetine girecektir. Orman yangınları dahil birçok konuda hizmet verebilecek yeni İHA'mızın hayırlı olmasını diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

