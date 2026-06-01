Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, personelle bir araya geldi

        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, personelle bir araya geldi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bir araya gelerek bayram süresince ilçenin temizliği, düzeni ve vatandaşların huzuru için çalışan personele teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:04 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, personelle bir araya geldi

        Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bir araya gelerek bayram süresince ilçenin temizliği, düzeni ve vatandaşların huzuru için çalışan personele teşekkür etti.


        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, personelle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde ilçenin dört bir yanında önemli bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.

        Emeği geçen personellere teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:

        "Bayram öncesi çarşamba gününden itibaren başlayan çalışmalarla ilçemiz adeta elden geçirildi. Yeni yerleşim alanlarından mahallelerimize kadar her noktada büyük bir gayret gösterildi. Bayram süresince de aynı hassasiyet devam etti. Çok şükür herhangi bir şikayet gelmediği gibi öneri dahi gelmedi. Bu da işini iyi yapan güçlü bir ekibimizin olduğunu gösteriyor."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        7 aylık hamile olan Esra'yı kumar mı öldürdü?
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Arakçi'den ABD ve İsrail'e Lübnan uyarısı
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Bıçak göğsüne saplanmıştı! Sevgilisi tutuklandı!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Çarptığı çocuk öldü! Kaza sonrası ziyarette darp edildi!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        Kardeşinden tam 30 yıl sonra... Gözyaşına boğan kader!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe

        Benzer Haberler

        Otomobil, sulama kanalına düştü; sürücü yaralı
        Otomobil, sulama kanalına düştü; sürücü yaralı
        Bayramın vazgeçilmezi Zincidere Mesire Alanı
        Bayramın vazgeçilmezi Zincidere Mesire Alanı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kayseri'de sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Hacılar Belediyesi, bayram faaliyetlerini sorunsuz tamamladı
        Hacılar Belediyesi, bayram faaliyetlerini sorunsuz tamamladı
        Başkan Gülsoy: "Ekonomimiz çoklu şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladı"
        Başkan Gülsoy: "Ekonomimiz çoklu şoklara karşı dayanıklılığını kanıtladı"