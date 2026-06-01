Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, personelle bir araya geldi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kurban Bayramı sonrası ilk mesai gününde personelle bir araya gelerek bayram süresince ilçenin temizliği, düzeni ve vatandaşların huzuru için çalışan personele teşekkür etti.





Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdoğan, personelle bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdoğan, ekiplerin koordineli çalışması sayesinde ilçenin dört bir yanında önemli bir çalışma yürütüldüğünü belirtti.



Emeği geçen personellere teşekkür eden Özdoğan, şunları kaydetti:



"Bayram öncesi çarşamba gününden itibaren başlayan çalışmalarla ilçemiz adeta elden geçirildi. Yeni yerleşim alanlarından mahallelerimize kadar her noktada büyük bir gayret gösterildi. Bayram süresince de aynı hassasiyet devam etti. Çok şükür herhangi bir şikayet gelmediği gibi öneri dahi gelmedi. Bu da işini iyi yapan güçlü bir ekibimizin olduğunu gösteriyor."

