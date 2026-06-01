Kocasinan Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesinin haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığında gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 9 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.



Toplantıda, Mimarsinan, Ahievran, Ertuğrulgazi, Beydeğirmeni, Boyacı, Generalemir ve Oymaağaç mahallelerine ilişkin imar planı maddeleri ele alınarak değerlendirildi.





Gündemde yer alan konular, ilgili komisyon raporları doğrultusunda görüşülerek karara bağlandı.



Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri'nin gelişimi ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.



