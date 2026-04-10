        Kayseri Haberleri

        Melikgazi Belediyesi, bu yıl TEKNOFEST malzeme desteğini 5 milyon liraya çıkardı

        Melikgazi Belediyesi, 2026 yılında TEKNOFEST'e katılacak gençlere yönelik malzeme destek miktarını 5 milyona çıkardı.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:45 Güncelleme:
        Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, gençlerin teknoloji alanında yeteneklerini geliştirmeleri için desteklerinin daima devam edeceğini belirtti.


        Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri, vatanına, milletine hayırlı işler yapmaları, ülkenin geleceğini en güzel noktalara taşımaları için belediye olarak burada olduklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:


        "Bu kapsamda öncü ve örnek birçok çalışma ile desteğimizi gösteriyoruz. Bilindiği üzere Kayseri’de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, GÖKTİM Melikgazi bünyesinde eğitim verecek teknoloji atölyelerimiz, okullarımız, kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz ve kültürel etkinliklerimizle gençlerimizin yanındayız. 2026 yılında 5 milyon liralık bir malzeme desteği sağlayarak yeni bir rekor kırıyoruz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Transit vize sorunu çözüldü
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        Yakalanmadan telefonunu kırdı! Polis tamir ettirdi!
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        "Toz duman dağıldıktan sonra Türkiye’nin not artırımları başlar"
        Polis Haftası'nı kutladı
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        Yasak aşk cinayetinde 2 kadına büyük ceza!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri
        AB'de yeni dijital sınır kontrolleri

        Benzer Haberler

        Mahalle sakinlerinden polislere sürpriz kutlama
        Mahalle sakinlerinden polislere sürpriz kutlama
        Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
        Kayserispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
        KASKİ ekipleri, ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve su bilincini anlattı
        KASKİ ekipleri, ilkokul öğrencilerine su tasarrufu ve su bilincini anlattı
        Kayserispor - Fenerbahçe maçını Ali Yılmaz yönetecek
        Kayserispor - Fenerbahçe maçını Ali Yılmaz yönetecek
        Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Zecorner Kayserispor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı
        Kayseri'de kurulacak pazarla antikacılar bir araya gelecek
        Kayseri'de kurulacak pazarla antikacılar bir araya gelecek