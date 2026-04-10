Melikgazi Belediyesi, bu yıl TEKNOFEST malzeme desteğini 5 milyon liraya çıkardı

Melikgazi Belediyesi, 2026 yılında TEKNOFEST'e katılacak gençlere yönelik malzeme destek miktarını 5 milyona çıkardı.



Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, gençlerin teknoloji alanında yeteneklerini geliştirmeleri için desteklerinin daima devam edeceğini belirtti.





Gençlerin her alanda kendilerini geliştirmeleri, vatanına, milletine hayırlı işler yapmaları, ülkenin geleceğini en güzel noktalara taşımaları için belediye olarak burada olduklarını dile getiren Palancıoğlu, şunları kaydetti:





"Bu kapsamda öncü ve örnek birçok çalışma ile desteğimizi gösteriyoruz. Bilindiği üzere Kayseri’de havacılık tarihinin yeniden yazılacağı Melikgazi Belediyesi Mehmet Altun Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, GÖKTİM Melikgazi bünyesinde eğitim verecek teknoloji atölyelerimiz, okullarımız, kütüphanelerimiz, sosyal tesislerimiz ve kültürel etkinliklerimizle gençlerimizin yanındayız. 2026 yılında 5 milyon liralık bir malzeme desteği sağlayarak yeni bir rekor kırıyoruz. Tüm gençlerimize başarılar diliyorum."

