Sarıoğlan ilçesinde öğrenciler arasında dostluk maçı yapıldı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ortaokul öğrencileri arasında yapılan dostluk maçı 2-2 beraberlikle sona erdi. ​Sarıoğlan İlçe Stadyumu'nda oynanan maça, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan iki takım katıldı. Takımların kadroları İlçe Kaymakamı Tugay Kalkanlı ve Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım tarafından belirlendi. Karşılaşma, 2-2 beraberlikle tamamlandı. Dostluk maçı, toplu hatıra fotoğrafı çekinmesiyle sona erdi.

