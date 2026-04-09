Yaklaşık yarım asırdır ahşaba şekil veriyor

HAKAN CAN ŞAHİN - Kayseri'de yaşayan 59 yaşındaki ahşap oyma ustası Şenel Doğan, 14 yaşında başladığı mesleğini ilk günkü heyecanla yapmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyor.



Kentte 1981'de bir arkadaşının tavsiyesiyle ahşap oyma sanatını yapmaya karar veren Doğan, çıraklıkla başlayan meslekteki yolculuğunu uzun yıllar süren kalfalık ve ustalık dönemleriyle pekiştirdi.



Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olan Doğan, 1990'da açtığı ahşap oyma atölyesinde el emeğiyle klasik oymalı koltuk üreterek yaklaşık 5 yıl yoğun bir şekilde üretim yaptı.



Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Daire Başkanlığının marangozhanesinde işe başlayan Doğan, vardiyalı iş temposuna rağmen mesleğinden kopmadı.



Evinin altında kurduğu küçük atölyesinde üretim yapmaya devam eden ve aile ekonomisine katkıda bulunan Doğan, 2017'de emekli olduktan sonra ağırlık vermeye başladığı ahşap oyma sanatında, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait motiflerle üretim yapmayı sürdürüyor.



Ürettiği ürünler ve el becerisiyle dikkati çeken Doğan, 2 yıl önce hizmete açılan Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) usta öğretici olarak görev yapmaya başladı.



Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Doğan, bir yandan da geleneksel ahşap oyma sanatını TAREM'de verdiği ücretsiz derslerle gençlere öğretiyor.



Ahşap oyma ustası Doğan, AA muhabirine, maddi imkansızlıklar ve arkadaşının tavsiyesi üzerine başladığı mesleğinde ustalaşma sürecini anlattı.



Bu süreçte kendisine destek veren ustalarına teşekkür eden Doğan, şöyle konuştu:



"Yaklaşık 45 yıldır bu mesleği yapıyorum. Belediyede çalıştığım dönemlerde biraz hobi amaçlı yaptım ama onun haricindeki dönemlerde devamlı çalıştım. Atölyemiz olduğu dönemlerde kendi imalatımızı yaptık. Bu şekilde devam ettik. 45 yıl çalışıp bu işe emek vermişiz. Bu nedenle ahşaba bakış açımız farklı. Bir ahşap gördüğüm zaman 'Acaba bundan ne yapabilirim?' diye düşünüyorum. Ahşap artık benliğimize işlenmiş. Vatandaş bir işe yaramaz odun parçası diye atar ama biz de öyle değil. Biz bunu nasıl değerlendiririz diye düşünüyoruz. Bu heves bitmiyor. Bir başlangıç oldu devam edip gidiyor. Vatandaş salça kaynattığı odunun ne olabileceğini, ondan ne çıkabileceğini bilemez ama bizim ahşaba bakış açımız ister istemez farklı oluyor. Ahşaptan bir sanat ve eser çıkarmaya çalışıyoruz."



- "Hedefim bu mesleği bizden sonraki nesle aktarabilmek"



Doğan, çırak ve kalfa döneminin bitme noktasına gelmesiyle beraber birçok iş yerinde çalıştıracak ara eleman bulmakta zorluk çekildiğini öne sürdü.



El sanatları bilen çok az kişinin kaldığını savunan Doğan, "Eskiden kalma bu sanatı öğrenen arkadaşlar sürdürüyor. Fabrikasyona döndü, CNC tezgahları çıktı. El emeği çok fazla kalmadı maalesef. Bu da üzücü bir durum. El emeğinin yeri farklı, CNC makinesinin yaptığı iş farklı. El emeği gittikçe tükenmeye yüz tuttu." dedi.



Geçen yıl aldığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı kimliğiyle TAREM'de ücretsiz eğitim verdiğine değinen Doğan, "Onun ağırlığını da üzerimizde hissetmeye başladık. Elimizden geldiği kadar sorumluluğumuzu yerine getirmeye, bizden sonraki nesillere bu mesleği aktarmaya çalışıyoruz. Hedefim bu mesleği bizden sonraki nesle aktarabilmek. Bu yaştan sonra artık belli bir yere geleceğiz diye hedefimiz yok. Ne kadar çok yeni arkadaşlara ve gençlere bu mesleği aktarabilirsek, en büyük mutluluğumuz o olacak." diye konuştu.



Doğan, ahşap oyma sanatına merak duyan kişileri TAREM'e davet ederek, eğitimlerde barok tipi klasik oyma çalışmalarıyla eser ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydetti.

