Kıbrıs gazisi Sabri Arslan memleketi Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi Sabri Arslan'ın cenazesi, memleketi Kırklareli'nin Vize ilçesinde toprağa verildi. İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 73 yaşındaki Arslan için Soğucak köyünde tören düzenlendi. Arslan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle köy mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından defnedildi. Törene, Vize Kaymakamı Kemal Balaban, Vize Belediye Başkan Vekili Feyhan Topaloğlu da katıldı.

