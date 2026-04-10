Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. M.B.K'nin kullandığı 01 CVK 04 plakalı otomobil, Işıklı Kavşak mevkisinde M.K. idaresindeki 59 ANZ 230 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 01 CVK 04 plakalı otomobilde bulunan Emine K. (69) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Vize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

