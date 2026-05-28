Geleceğin kadın pilotları kritik uçuşlara hazır yetiştiriliyor

        SERHAT ÇETİNKAYA - Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi pilotaj bölümünde eğitim alan kız öğrenciler, gökyüzündeki yerlerini almak için zorlu uçuş eğitimlerinden geçerek Türk havacılık sektörüne hazırlık yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Pilot olma hayaliyle üniversitenin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Pilotaj Bölümünü tercih eden öğrenciler, yoğun teorik eğitimin yanı sıra planör, tek motorlu ve çok motorlu uçaklarla uygulamalı eğitim alıyor.

        Bölümde eğitim gören 149 öğrencinin 43'ünü kız öğrenciler oluştururken, aday pilotlar daha öğrencilik yıllarında karşılaşabilecekleri en zor senaryolara karşı hazırlıklı yetiştiriliyor.

        Eğitimlerin önemli aşamalarından birini oluşturan planör uçuşlarında pilot adayları, motorsuz hava araçlarını kontrol etmeyi öğreniyor.

        Aday pilotlar bu eğitimlerle, uçak motorlarının devre dışı kalabileceği olağanüstü durumlarda hava aracını güvenli şekilde yönlendirme ve iniş gerçekleştirme kabiliyeti kazanıyor.

        - "Rüyalarımda hep uçtuğumu görürüm"

        İkinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Beril Namver, AA muhabirine, küçüklükten bu yana en büyük hayalinin uçmak olduğunu söyledi.

        Çocukluğunda 23 Nisan gösterisinde izlediği uçaklardan çok etkilendiğini vurgulayan Namver, gökyüzündeki özgürlük hissiyatının çok başka olduğunu dile getirdi.

        Meşakkatli ve disiplin gerektiren eğitim sürecinden geçerek, en riskli ve kritik durumlara hazırlıklı şekilde mesleki donanım kazandıklarını anlatan Namver, "Bir hava yolu şirketine girmek istiyorum. Gidebildiğim yere kadar da ilerlemeyi düşünüyorum. Uçmak mükemmel bir şey. Rüyalarımda hep uçtuğumu görürüm. Yani uçakla değil, kendim uçtuğumu görürüm. Onu yaşıyorum resmen. Herkesin yaşamasını isterim." diye konuştu.

        İkinci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Sıla Can da Türk Yıldızları'ndan etkilenerek pilot olmaya karar verdiğini ifade etti.

        Kadın pilot sayısının her geçen gün artmasının gurur verici bulduğuna değinen Can, "Olası bir acil durumunda o uçağı ben yönetiyorum. Ben varım sadece ve uçuyorum. Bu da çok profesyonel hissettiriyor. Bana duyulan güven, uçuşa tek başıma çıkmam, o trafiği yönetebilmem güzel bir duygu." dedi.

        - "Öğrencilikten beri bu disiplini onlara vermekle mükellefiz"

        Uçuş öğretmeni Emre Yasdıman ise havacılığın ciddi disiplin gerektirdiğine dikkati çekti.

        Öğrencilerin gün doğumundan batımına kadar uçuşlarının sürdüğünü belirten Yasdıman, "Yorgun olmamaları, sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Bu eğitimlerde 100 saate yakın bir uçuşu kendi başlarına yapacaklar." dedi.

        Öğrencilerin başarılarıyla ve uçuşlarıyla ön plana çıkma gayretine işaret eden Yasdıman, mezun olup hava yolu şirketlerinde mesleğe başlayanlarla da gurur duyduklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

