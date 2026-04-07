        Kırmızı ışıkta öğretmeninin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis

        Konya'nın Meram ilçesinde, kırmızı ışıkta bekleyen öğretmen Mevlüt Külcü'nün aracına 229 kilometre hızla arkadan çarparak hayatını kaybetmesine neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası verildi.

        Giriş: 07.04.2026 - 14:37
        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu yargılanan sanık sürücü İsmail A. ve taraf avukatları ile maktul öğretmenin eşi Kadriye Başak Külcü katıldı.

        Söz verilen sanık İsmail A, pişman olduğunu söyledi.

        Olay anında bilincinin yerinde olmadığını savunan İsmail A, "Bilincim yerinde olsaydı frene basardım. Nasıl şerit değiştirdiğimi hatırlamıyorum. Benim iki çocuğum var, neden böyle bir şey yapayım?" ifadesini kullandı.

        Kadriye Başak Külcü de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "olası kastla öldürme" suçundan herhangi bir indirim yapmadan 21 yıl hapis cezası verdi.

        - Kaza ve iddianame

        İsmail A. (42) yönetimindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, 3 Ekim 2025'te Meram ilçesinde Antalya çevre yolundaki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen kimya öğretmeni Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı araca arkadan çarpmıştı. Külcü'nün hayatını kaybettiği kazada yaralanan İsmail A, Konya Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından tutuklanmıştı.

        Davanın iddianamesinde sanığın "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıla kadar hapsi istenmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

