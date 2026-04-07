        Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

        TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı'nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 15:37 Güncelleme:
        KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü paydaşlarıyla buluşturan fuarın resmi açılışı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

        Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra tarla ile bahçe ekipmanları başta olmak üzere sektörün ihtiyaçlarının sergilendiği fuarı gezen protokol üyeleri, stantlarda sergilenen ürünleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.

        Uluslararası ticarete ve yeni işbirliklerine imkan sağlayan fuar, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.

        Konya'nın tarım ve tarım makineleri alanındaki kabiliyetinin sergilendiği fuar, düzenlendiği günden bu yana 3,5 milyondan fazla ziyaretçi ve 7 binden fazla firmayı ağırladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        CNN: Trump'ın konuşmasında gerçek olmayan kısımlar var
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Kaçak yapı yapanlara hapis ve para cezası
        Neco'dan kızlarına sitem
        Neco'dan kızlarına sitem
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        İşte doğum izni düzenlemesinin detayları
        Silahla vuruldu
        Silahla vuruldu
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        51-75 yaş arası 10 saniye boyunca tek ayak üstünde durun
        Icardi'de aşkın sonu!
        Icardi'de aşkın sonu!
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        ÖTV'siz alınabilecek 12 yerli araba modeli
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!

        Benzer Haberler

        Kanserde erken tanı ve genetik yol haritasının belirlenmesi önemli
        Kanserde erken tanı ve genetik yol haritasının belirlenmesi önemli
        Kırmızı ışıkta öğretmeninin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 21 y...
        Kırmızı ışıkta öğretmeninin aracına çarpıp ölümüne neden olan sürücüye 21 y...
        Beyşehir'de emekler sergiye dönüştü
        Beyşehir'de emekler sergiye dönüştü
        TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        TIR'ın çarptığı otomobilin sürücüsü öldü; kaza kamerada
        Selçuklu'nun yıldızları ödüllendirildi
        Selçuklu'nun yıldızları ödüllendirildi
        Konya'da Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin yapımı sürüyor
        Konya'da Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nin yapımı sürüyor