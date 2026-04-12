Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2026 - 17:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, konuk oldukları TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, kaybetmeyi hak etmediklerini söyledi.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stanojevic, Konyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

        Maçı iyi kontrol ettiklerini düşündüğünü belirten Stanojevic, "Bugün bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik, çok basit goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için ligde şu an sonuncuyuz. Asla pes etmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Kalan bütün maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.




        - Konyaspor cephesi

        TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, alınan 3 puanın çok değerli olduğunu ifade etti.


        Palut, "Maç maç önümüze baktığımız zaman aşağıdan kopma adına küçük bir avantajımız vardı. Ama bugünkü galibiyetle bu avantajı orta ölçeğe çevirmiş olduk." dedi.

        Kramer ve Muleka'nın iki zor vuruşla gol attığını ve bir anda 2-0 öne geçtiklerini anlatan Palut, ilk yarının sonuna kadar Fatih Karagümrük'ün etkili oyununun devam ettiğini aktardı.


        Maçın ikinci yarısında oyunda dengeyi sağladıklarını vurgulayan Palut, "Ayrıca pozisyona girme anlamında rakibimizden daha iyi görüntü sergiledik. Bazen kontra, bazen en son golde olduğu gibi pas oyunuyla daha çok rakip kaleyi zorladık. İkinci yarı bizim için daha pozitifti. Mutluyuz, taraftarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

