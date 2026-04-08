        Kütahya'da İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki

        Kütahya'da, İsrail meclisinin Filistinli esirlere uygulanması öngörülen idam cezası yasasına tepki göstermek amacıyla araç konvoyu düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 21:43 Güncelleme:
        Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde Ziraat Mahallesi'ndeki Kent Park önünde bir araya gelen vatandaşlar konvoy oluşturdu.

        Menderes Bulvarı'nda ilerleyen konvoy, tur atarak Atatürk Bulvarı'ndan Zafer Meydanı'na geldi.

        KÜSİDAP Başkan Yardımcısı ve Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, gazetecilere, İsrail meclisinin aldığı kararın tamamen hukuksuz ve kabul edilemez olduğunu söyledi.

        Karara tepki göstermek için bir araya geldiklerini belirten Yenipazar, şöyle devam etti:

        "İsrail, sözde meclislerinde aldıkları sözde kararla çok uzun zamandır haksız yere, hiçbir suçları olmamasına rağmen sadece kendi vatanlarında özgürce yaşamak isteyen kardeşlerimizi esir tuttukları hapishanelerden şimdi idam sehpalarına götürmek istiyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ortada işlenmiş herhangi bir suç yok. Bunu bütün dünya biliyor, görüyor. Böyle bir hukuksuz karar alınamaz."

        İsrail'in hapishanelerinde yaklaşık 12 bin Filistinlinin esir alındığını, bunların 4 bininin çocuk olduğunu aktaran Yenipazar, "4 bin çocuk ne yapmış olabilir? Neden dolayı suçlu konumuna düştü? Bu ölümü, bu idamı nasıl hak etti? Ortada herhangi bir şekilde kabul edilebilir bir suç yok. Almış oldukları karar tamamıyla hukuksuz." diye konuştu.

        Toplumların sessizliğinin zalimlere cesaret verdiğini kaydeden Yenipazar, zulme karşı sessiz kalmayacaklarını, eylemlere devam edeceklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

