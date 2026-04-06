Darende'de yeni çarşı projesinde çalışmalar sürüyor
Malatya'nın Darende ilçesinde başlatılan yeni çarşı projesinde çalışmalar sürüyor.
Giriş: 06.04.2026 - 11:47
Malatya'nın Darende ilçesinde başlatılan yeni çarşı projesinde çalışmalar sürüyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Darende Belediyesi iş birliğinde yürütülen projede 8 bin metrekare alanda başlatılan çalışmalar kapsamında, 251 iş yerinin inşa edilmesi planlanıyor.
Bölgede kazı çalışmalarında yüzde 80 seviyesine ulaşılırken, iş yerlerinin altına ise 400 araçlık otoparkın yapılması planlanıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri