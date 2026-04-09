Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Malatya Haberleri Haberleri

        Malatya'da depremde hayatını kaybeden çift adına yapılan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden hakim adayı Nazlıcan (27) ve eşi hakim hakim Tamer Levent (28) adına Şehit Kemal Özalper Ortaokulunda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 16:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bugün doğum günü olan Nazlıcan Yüksel'in annesi Birsel Doğan'ın girişimleriyle kurulan kütüphanenin açılışında konuşan Vali Seddar Yavuz, depremin acısına değinerek, "Kaybettiğimiz iki kardeşimiz milletimizin yetiştirdiği pırıl pırıl evlatlarıydı. Allah gani gani rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Elbette 6 Şubat depreminden çıkaracağımız dersler var. Kararlıyız, Malatya'yı daha güvenli ve afete dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Her iki evladımızın ailesine sabır, kendilerine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun." dedi.


        Yavuz, öğrencilerden bilimde, teknolojide ve her alanda daha çok çalışılıp ileri gitmelerini istedi.


        Birsel Doğan ise kalbinin yarısını geçmişte bıraktığını ifade ederek, "Bu kütüphane sadece raflardan ibaret değil, bu bir vefa borcu. Kızım ve damadımın hatırası, burada okunan her kitapta ve aydınlanan her zihinde yeniden hayat bulsun istedik. Bilgiyle büyüyen her çocuk, onların yarım kalan hayallerine atılan birer adım olacak." diye konuştu.


        Konuşmaların ardından Vali Yavuz ile protokol üyeleri Nazlıcan ve Tamer Levent Kütüphanesi'nin açılış kurdelesini kesti ve incelemelerde bulundu.


        Açılışa Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Hakan Doğan ve İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
