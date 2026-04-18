Malatya'da yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Malatya'da çalıştığı inşaattan düşen işçi öldü. Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan E.T. (17), yüksekten zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.