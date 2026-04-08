        Manisa'da Gediz Nehri'nin taşması sonucu bağlar su altında kaldı

        Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'da Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu bağları su bastı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Manisa'da Gediz Nehri'nin taşması sonucu bağlar su altında kaldı

        Türkiye'nin çekirdeksiz kuru üzüm üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Manisa'da Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde Gediz Nehri'nin taşması sonucu bağları su bastı.

        Kentte etkili olan yağışların ardından tarım arazileri, bağ evleri ve hayvan damlarını su bastı. Gediz Nehri'nin taşması sonucu Turgutlu, Salihli ve Ahmetli ilçelerinde bağlar su altında kaldı.

        Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, AA muhabirine şubat ayından itibaren aralıklarla etkili olan yağışların özellikle son haftalarda arttığını söyledi.

        Geçen yıl mart ayında bir ayda düşen yağışın bu yıl bir günde gerçekleştiğini belirten Yalvaç, yağışlar sayesinde sulama maliyetinden tasarruf ettiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

        "Çiftçiler olarak normalde mart ayına kadar bağlarımızı don olayından korumak amacıyla sularız ancak bu yıl yağışlar sayesinde buna gerek kalmadı. Bazı bölgelerdeki bağlarımız neredeyse tamamen su içindeydi. Sular yavaş yavaş çekilmeye başladı. Yağmur sularının taşıdığı alüvyonla toprak verimliliğimiz arttı. Bağların 5 ila 10 gün su altında kalması ürüne zarar vermez ancak suyun uzun süre çekilmemesi köklerde kurumalara yol açabilir."

        Aşırı yağışların bazı bağlarda mantar hastalığına neden olduğunu aktaran Yalvaç, üreticilerin kısa sürede ilaçlama yapması gerektiği uyarısında bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Savunma Bakanı: Trump İran'a acıdı
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Ateşkeste Türkiye'nin diplomatik çabası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Hakan Çakır davasında karar
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Terörist, eşini yakınlarının yanına bırakıp eyleme gitmiş!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Galatasaray kritik virajda!
        Galatasaray kritik virajda!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        "Ben daha güzelim"
        "Ben daha güzelim"

        Benzer Haberler

        Manisa'da kuzugöbeği tutkusu engel tanımıyor
        Manisa'da kuzugöbeği tutkusu engel tanımıyor
        Manisa'da tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kalan usta yaralandı
        Manisa'da tamir etmeye çalıştığı otobüsün altında kalan usta yaralandı
        Atıklar kadınların elinde sanata dönüşüyor
        Atıklar kadınların elinde sanata dönüşüyor
        MCBÜ'de "21. yüzyılda kadın ve sağlık" konuşuldu
        MCBÜ'de "21. yüzyılda kadın ve sağlık" konuşuldu
        Yağmurun ardından şükür duası
        Yağmurun ardından şükür duası
        Yunusemre Belediye Meclisinde 46 madde karara bağlandı
        Yunusemre Belediye Meclisinde 46 madde karara bağlandı