        Mersin Haberleri

        Mersin'de 96 üreticiye taşınabilir güneş enerjisi sistemi verildi

        Mersin'in Tarsus ve Çamlıyayla ilçelerinde 96 hayvancıya taşınabilir güneş enerjisi sistemi hibe edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2026 - 17:27 Güncelleme:
        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi" kapsamında hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi için yaklaşık 3,4 milyon liralık bütçeyle taşınabilir güneş enerjisi sistemleri temin edildi.

        Sistemler, Tarsus'tan 70, Çamlıyayla'dan 26 hayvancıya verildi.

        Dağıtım törenine, AK Parti Mersin Milletvekilleri Havva Sibel Söylemez ve Hasan Ufuk Çakır ile AK Parti ve MHP ilçe teşkilatlarının üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran'dan Trump'a cevap: Diğer boğazı da kapatırız
        Berdan Çayı'nda kaybolan Batu'yu arama çalışmaları 2'nci gününde (3)
