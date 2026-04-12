Dalaman Havalimanı, mart ayında 116 bin 776 yolcuya hizmet verdi.



Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, havalimanının mart ayında 116 bin 776 yolcuya hizmet verdiği belirtildi.



Açıklamada, uçak sayısının 1575, taşınan yük miktarının 909 ton olduğu aktarıldı.



Yılın ilk 3 ayında yolcu trafiğinin 287 bin 150 olarak kayıtlara geçtiği bildirilen açıklamada, söz konusu dönemde 3 bin 504 uçağın iniş kalkış yaptığı, yük trafiğinin de 2 bin 228 tona ulaştığı kaydedildi.

