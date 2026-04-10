        Fethiye'de yamaçtan düşen kayalar kara yolunu ulaşıma kapattı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaçtan düşen kayalar nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 12:30 Güncelleme:
        İlçe merkezinden Faralya Mahallesi’ne giden yola sabaha karşı yamaçtan dev kaya parçaları düştü.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Kelebekler Vadisi'nin üst kısmındaki yolda önlem alan jandarma ekipleri sürücülere uyarıda bulundu.

        İş makineleriyle yürütülen çalışmaların ardından yolun birkaç saat içinde yeniden ulaşıma açılması planlanıyor.

        Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya da bölgeye gelerek çalışmaları inceledi.

        Faralya Mahallesi Muhtarı Hasan Karaburun, AA muhabirine, olayın sabaha karşı meydana gelmesi nedeniyle yolda kimsenin bulunmadığını, bunun da büyük bir şans olduğunu söyledi.

        Bölgedeki yamaçta başka kayaların da bulunduğunu belirten Karaburun, "Yolun alt kısmında Kelebekler Vadisi bulunduğu için özellikle yazın bölge çok sayıda yerli ve yabancı misafir ağırlıyor. Daha büyük bir felaket yaşanmaması için bölgedeki düşme ihtimali olan kayaların temizlenmesi için yetkililerden yardım istiyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

