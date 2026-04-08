Marmaris Kaymakamı Kaya'dan kale ve müzeye ziyaret

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, ilçenin tarihi ve kültürel miraslarını yerinde incelemek amacıyla Marmaris Kalesi ve Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret etti.



Ziyarette Kaymakam Kaya'ya, Kaymakam refiki Birkan Göktaş da eşlik etti.



Marmaris Kalesi içerisinde yer alan müzeyi gezen Kaya, yürütülen çalışmalar ve sergilenen tarihi eserler hakkında Müze Müdürü Şehime Atabey'den bilgi aldı.



Atabey, müzenin tarihçesi ve bölgedeki arkeolojik buluntuların korunmasına yönelik faaliyetlere ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.



İncelemelerinin ardından değerlendirmede bulunan Kaymakam Kaya, ilçenin tarihi zenginliğinin önemine işaret etti.



Kültürel mirasın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayan Kaya, özverili çalışmalarından dolayı müze yönetimine ve personeline teşekkür etti.

