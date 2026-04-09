        Marmaris'te öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yarıştı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'nın ilkokul etabı gerçekleştirildi.

        Giriş: 09.04.2026 - 15:53 Güncelleme:
        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Marmaris Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın ilkokul kategorisi yarışmaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        İlçe Turnuva Başhakemi Berrin Ay'ın konuşmasının ardından öğrenciler strateji ve dikkat gerektiren oyunlarda mücadele etti.


        Turnuvaya eşi Sümeyra Kaya ile katılan Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti. Kaymakam Kaya ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Aksel, turnuvanın sembolik açılış hamlesini birlikte gerçekleştirdi.

        Kaya, akıl ve zeka oyunlarının çocukların stratejik düşünme, odaklanma ve problem çözme yeteneklerini geliştirdiğini belirterek, tüm katılımcıları tebrik etti.

        - 5 farklı kategoride kıyasıya mücadele

        Turnuva kapsamında öğrenciler, Abluka, Motif, Küre, Equilibrio ve Pentago kategorilerinde yarıştı.

        Büyük heyecana sahne olan müsabakaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren öğrencilere madalya ve ödülleri verildi.

        İlçe etabında başarılı olan öğrenciler, Muğla'da düzenlenecek il finallerinde Marmaris'i temsil etmeye hak kazandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

