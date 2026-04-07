        Marmaris'te yarı olimpik yüzme havuzu sağlık gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı

        Marmaris Belediyesi 25 metrelik yarı olimpik yüzme havuzunu kapattığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 23:34 Güncelleme:
        Marmaris'te yarı olimpik yüzme havuzu sağlık gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı

        Marmaris Belediyesi 25 metrelik yarı olimpik yüzme havuzunu kapattığını duyurdu.

        Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye bünyesinde faaliyet gösteren yüzme havuzunda uzun süredir devam eden sorunların giderilmesi için son iki yıldır çeşitli çalışmalar yürütüldüğü anımsatıldı.

        Düzenli olarak gerçekleştirilen inceleme, değerlendirme ve su analizleri sonucunda tesisin mevcut durumunun kapsamlı bir yenileme gerektirdiğinin tespit edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Havuz alanında gözlemlenen yapısal bozulmalar, teknik altyapıdaki eksiklikler ve tesisin genel fiziki koşullarındaki yetersizlikler, mevcut haliyle sağlıklı ve güvenli hizmet sunulmasını mümkün kılmamaktadır. Özellikle su kalitesinin sporcu sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyede olması, bu durumu daha da kritik hale getirmiştir. Kullanıcılarımızın ve sporcularımızın sağlığını korumak için yüzme havuzunun geçici süreyle hizmete kapatılmasına karar verilmiştir."

        - Yüksek maliyet engeli

        Eksikliklerin giderilmesi için gerekli olan bakım ve onarım çalışmalarının yüksek maliyet gerektirdiği vurgulanan açıklamada, mevcut ekonomik şartlar altında bu maliyetlerin kısa vadede karşılanmasının mümkün olmadığı kaydedildi.

        Yüzme havuzunun ilçe için taşıdığı önemin farkında olunduğu aktarılan açıklamada, sporcu sağlığının her türlü önceliğin üzerinde olduğu ve kararın bu nedenle alındığı ifade edildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        ABD basını: İran geri adım atmadı
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Papa'dan Trump'a tepki: Kabul edilemez
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        Mircea Lucescu hayatını kaybetti!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        "14 milyondan fazla İranlı canlarını feda etmeye hazır"
        Petrolde Hürmüz paniği
        Petrolde Hürmüz paniği
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Dev maçın VAR kayıtları açıklandı!
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Wilfried Singo'ya Napoli kancası!
        Kanadı kırık Kartal!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Sigortada demokrasi şöleni
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı

        Benzer Haberler

        Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
        Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
        Bodrum'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Bodrum'da eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
        Muğlaspor Teknik Direktörü Sarıgül: "Özlediğimiz oyunla bu şehre şampiyonlu...
        Muğlaspor Teknik Direktörü Sarıgül: "Özlediğimiz oyunla bu şehre şampiyonlu...
        MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç'tan örnek çiftliğe ziyaret
        MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç'tan örnek çiftliğe ziyaret
        Muğla'da eşeği araca bağlayıp sürükleyen 2 kişiye para cezası verildi
        Muğla'da eşeği araca bağlayıp sürükleyen 2 kişiye para cezası verildi
        Bodrum'da yangında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarılıyor
        Bodrum'da yangında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarılıyor