Muğla'da 18 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.C.Y'nin ilçede olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla saklandığı adreste yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.