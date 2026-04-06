Muğla'da 23 yılda 182 bin 470 dekar arazi sulamaya açıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, 23 yılda devasa su yapıları inşa ettikleri Muğla’nın verimli topraklarını suyla buluşturmak için yatırımların hız kesmeden devam ettiğini bildirdi.



Balta, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ yatırımlarının kaynağını oluşturan suyun yaşamsal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana girdilerinden birini oluşturduğunu belirtti.



Muğla'daki toprak yapısının ve iklim şartlarının üretime çok uygun olduğuna dikkat çeken Balta, şunları kaydetti:



"Coğrafi ve iklimsel özellikleri büyük bir özveriyle değerlendiren çalışkan Muğlalılar için son 23 yılda 56 milyar 348 milyon lira yatırım yaparak 124 tesis inşa ettik. Muğla’da inşa ettiğimiz 23 sulama tesisi ile 182 bin 470 dekar tarımsal araziyi sulamaya açtık. Muğlalı çiftçilerimizin emeği bereketle buluştu. Üretilen tarımsal ürünler, milletimize ve memleketimize fayda sağladı. Muğla’da 23 yılda hizmete aldığımız 10 baraj ve 11 gölet ile 496 milyon metreküp su depolama hacmine ulaştık. Muğla’nın su kaynaklarını değerlendirmek için yeni depolama tesisleri inşa ediyoruz. Şu anda 2 baraj ve 3 gölette yapım çalışmaları devam ediyor. Bu barajların tamamlanması ile 11 bin 110 dekar tarımsal araziyi daha sulama suyuna kavuşturmayı hedefliyoruz."



- "Muğla'da memba kalitesinde içme suyu"



Balta, Muğla’da son 23 yılda tamamlanan içme suyu tesisleri ile yaklaşık 780 bin 338 kişinin ihtiyacını karşılayacak olan yıllık 14,66 milyon metreküp içme suyu ihtiyacını temin ettiklerini bildirdi.



Vatandaşların can ve mal emniyetini tehdit eden taşkınlarla mücadele etmek için son 23 yılda tamamlanan 63 taşkın kontrol tesisi ile Muğla şehir merkezi, 96 yerleşim yeri ve 70 bin 10 dekar arazinin taşkın kontrolünün sağlandığını vurgulayan Balta, 10 taşkın kontrol tesisinin de inşaat çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.



Değişen iklim koşulları başta olmak üzere çeşitli sebeplerle oluşabilecek her türlü taşkını kontrol altına alabilmek için projeler ürettiklerini aktaran Balta, açıklamasını şöyle tamamladı:



"Muğla’da son 23 yılda 10 hidroelektrik enerji tesisi işletmeye alınarak yıllık 945 GWh enerji üretimi sağlanıyor. Şu an planlama ve projelendirme safhasında olan 9 HES ile de suyumuzdan aldığımız gücü enerjiye dönüştürerek milletimize hizmet edeceğiz. DSİ Genel Müdürlüğü olarak Muğla'da 2025 yılında toplam maliyeti 624 milyon lira olan 1 baraj, 1 gölet, 1 sulama tesisi tamamlanarak aziz milletimizin istifadesine sunulmuştur."

