        Muğla Haberleri Muğla'da 3. Bodrum Uluslararası Hıdırellez Şenliği sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 22:56 Güncelleme:
        Muğla'da 3. Bodrum Uluslararası Hıdırellez Şenliği sona erdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Hıdırellez Şenliği" sona erdi.

        Kumbahçe Muhtarlığı ve Bodrum Mandalin Çiçeği Derneği tarafından düzenlenen şenlik kapsamında gıda ve hediyelik eşya stantları açıldı.


        Paşatarlası sahilinde dört gün boyunca süren etkinlikte çeşitli ritüeller gerçekleştirildi.


        Katılımcılar, temsili dilek ağacına bez ve kurdele bağlayıp dilek diledi.


        Gün batımında temsili "Hızır ile İlyas buluşması" ritüelinin ardından ateş üzerinden atlandı.


        Bodrum Mandalin Çiçeği Derneği Başkanı Didem Pekdemir, AA muhabirine, "Hıdırellez'de engel yok, birlik var" teması ile 3'üncüsünü düzenledikleri şenliğin güzel geçtiğini söyledi.

        Özel bireylerle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirten Pekdemir "Etkinlik süresince yerel sanatçılarımız sahne aldı. Biz buna iyilik sahnesi dedik. Buradaki birlik ve beraberlik ruhuyla herkes sahneye özel çocuklarımız için çıktı. Destek verenlere teşekkür ederim." dedi

        Pekdemir, geleneklerin hatırlanmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını istediklerini dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

