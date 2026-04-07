        Muğla'da eşeği araca bağlayıp sürükleyen 2 kişiye para cezası verildi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin görüntüler üzerine gözaltına alınan 2 kişiye 26 bin 64 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 18:24 Güncelleme:
        Gölbent Mahallesi'nde eşeğin aracın arkasına bağlanarak sürüklenmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

        Jandarma ekipleri, eşeği aracın arkasına bağlayarak sürükleyen kişilerin R.K. (60) ve T.S.A. (33) olduğunu tespit etti.

        Şüpheliler aynı gün Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

        Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ifadesinde, daha önce ölmüş olan eşeği gömmeye götürdüklerini söylediği öğrenildi.

        Yapılan inceleme sonucunda hazırlanan raporda ise şunlar kaydedildi:

        "İlgili hayvanın dış bakıda yapılan incelemesinde ölüm sertliği geliştiği, ortalama ölüm üzerinden 12-18 saat geçtiği düşünülmüştür. Sosyal mecralarda yayınlanan video saatiyle yapılan tespitlerimizde şekillenen ölüm sertliğinin genellikle ölümden 2-4 saat sonra başlaması, 12 saatte maksimum seviyeye çıkması nedeniyle çekilen video anından daha öncesinde hayvanın ölü olduğu değerlendirilmiştir."

        Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, şüphelilere Hayvanları Koruma Kanununun ilgili maddesi kapsamında 26 bin 64 lira idari ceza uygulandığı bildirildi.

        Sürüklenen eşeğin ormanlık alanda ölü bulunduğu ve Seydikemer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile belediye ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray, nükleer silah iddialarını reddetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
        İsrail Başkonsolosluğu önünde çatışma
        Bugün Ne Oldu? 7 Nisan 2026'nın haberleri
        ABD Başkan Yardımcısı: İran'daki askeri hedeflerimizi tamamladık
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kilis ve Osmaniye'ye milyarlık yatırım
        Trump'tan İran'a yeni tehdit!
        Kanadı kırık Kartal!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şırnaklı Hüsam, resimleriyle ABD’nin prestijli sanat okuluna birinci sıradan ve tam burslu kabul aldı
        Sigortada demokrasi şöleni
        Ay’ın karanlık yüzünden dönüş başladı!
        Fenerbahçe'de Skriniar etkisi!
        Hastaneye kaldırıldı
        Türkiye’den ulaştırmada kriz hamleleri
        Üsküdar Belediyesi'ne operasyon, 20 kişi gözaltına alındı
        Benzer Haberler

        MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç'tan örnek çiftliğe ziyaret
        MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Aykaç'tan örnek çiftliğe ziyaret
        Bodrum'da yangında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarılıyor
        Bodrum'da yangında batan 7 motoryatın enkazı denizden çıkarılıyor
        Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Fethiye'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Marmaris Belediyesi 2025 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi
        Marmaris Belediyesi 2025 yılı Faaliyet Raporu kabul edildi
        Köyceğiz'de lise öğrencisi kanoda Milli Takıma seçildi
        Köyceğiz'de lise öğrencisi kanoda Milli Takıma seçildi
        Tarihi surlarda kapsamlı temizlik çalışması
        Tarihi surlarda kapsamlı temizlik çalışması