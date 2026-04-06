Muğla'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "Basit cinsel saldırı" suçundan hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.K'nin kentte olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

