Ula'da Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Muğla'nın Ula ilçesinde, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Törenin ardından İlçe Emniyet Amiri Hasan Avdan, beraberindeki emniyet personeli ile Ula Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan’ı makamında ziyaret etti.
Doğan, Türk Polis Teşkilatı mensuplarının bu anlamlı gününü tebrik ederek, tüm personele görevlerinde başarılar diledi.
Avdan ise Kaymakam Doğan’a teşekkür ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.
