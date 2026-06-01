Güneydoğu illerinden gelen göçerler Muş'un yaylalarında konaklamaya başladı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a gelen göçer aileler, sürüleriyle kentteki yaylalarda konaklamaya başladı.



Hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş, yüksek rakımlı yaylaları, verimli otlakları, temiz su kaynakları ve serin havasıyla hayvan yetiştiricilerinin ilgisini çekiyor.



Havanın ısınmasıyla yeşeren yaylalar, yaz mevsiminin sıcak geçtiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden göçer ailelerin de tercihi oluyor.



Diyarbakır ve Mardin'den günler önce yola çıkan göçer aileler, hayvan sürüleriyle Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesine ulaştı.



Kurdukları çadırlarda konaklayan ve hayvanlarını otlatmaya başlayan aileler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.





Göçerlerden Remzi Çelik, AA muhabirine, Diyarbakır Kulp'tan yaklaşık bin küçükbaş hayvanla kente geldiğini söyledi.



Uzun süren zorlu yolculuğun ardından Şenyayla bölgesine ulaştıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:



"Muş'un yaylaları hayvancılık açısından büyük önem taşıyor. Bu sene bir ay geç geldik. Kıştan ve yağmurdan dolayı geciktik. Her yıl Şenyayla bölgesine geliyoruz. Burada ortalama 6 ay kalıyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılıktır. Hayvanlarımızın sütünü sağıyoruz. Mandıracılar gelip sütleri alıyor. Arada peynir, yoğurt, çökelek yapıyoruz. Başka da bir alternatifimiz yok. Bu iş zordur ama yine de hayvancılığa devam ediyoruz."



Bölgedeki yaylaların su kaynakları, havası ve bitki örtüsü bakımından hayvancılık için elverişli olduğunu dile getiren Çelik, "Serin olduğu için buralara geliyoruz. Burası çok güzel bir yayla. Hayvanlar için de çok iyi ve verimli bir yer." ifadesini kullandı.



Besici Abdülhadi Yavuz da geçen yıla göre bölgeye yaklaşık bir ay geç geldiklerini bildirerek, "Yaklaşık 100 tosun getirdim. Ben 22 yıldır bu işle uğraşıyorum. Geçimimizi besicilik yaparak sağlıyoruz. Koyun sürüleri halen yolda. Göçerler ayrıca Erzurum'a, Kars'a, Ağrı'ya ve Bingöl'ün Karlıova taraflarına da gidiyorlar." dedi.

