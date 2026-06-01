Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Güneydoğu illerinden gelen göçerler Muş'un yaylalarında konaklamaya başladı

        Güneydoğu illerinden gelen göçerler Muş'un yaylalarında konaklamaya başladı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a gelen göçer aileler, sürüleriyle kentteki yaylalarda konaklamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 11:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güneydoğu illerinden gelen göçerler Muş'un yaylalarında konaklamaya başladı

        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Muş'a gelen göçer aileler, sürüleriyle kentteki yaylalarda konaklamaya başladı.

        Hayvancılığın önemli merkezlerinden Muş, yüksek rakımlı yaylaları, verimli otlakları, temiz su kaynakları ve serin havasıyla hayvan yetiştiricilerinin ilgisini çekiyor.

        Havanın ısınmasıyla yeşeren yaylalar, yaz mevsiminin sıcak geçtiği Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden göçer ailelerin de tercihi oluyor.

        Diyarbakır ve Mardin'den günler önce yola çıkan göçer aileler, hayvan sürüleriyle Şenyayla ve Kozma Dağı bölgesine ulaştı.

        Kurdukları çadırlarda konaklayan ve hayvanlarını otlatmaya başlayan aileler, hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.


        Göçerlerden Remzi Çelik, AA muhabirine, Diyarbakır Kulp'tan yaklaşık bin küçükbaş hayvanla kente geldiğini söyledi.

        Uzun süren zorlu yolculuğun ardından Şenyayla bölgesine ulaştıklarını anlatan Çelik, şunları kaydetti:

        "Muş'un yaylaları hayvancılık açısından büyük önem taşıyor. Bu sene bir ay geç geldik. Kıştan ve yağmurdan dolayı geciktik. Her yıl Şenyayla bölgesine geliyoruz. Burada ortalama 6 ay kalıyoruz. Geçim kaynağımız hayvancılıktır. Hayvanlarımızın sütünü sağıyoruz. Mandıracılar gelip sütleri alıyor. Arada peynir, yoğurt, çökelek yapıyoruz. Başka da bir alternatifimiz yok. Bu iş zordur ama yine de hayvancılığa devam ediyoruz."

        Bölgedeki yaylaların su kaynakları, havası ve bitki örtüsü bakımından hayvancılık için elverişli olduğunu dile getiren Çelik, "Serin olduğu için buralara geliyoruz. Burası çok güzel bir yayla. Hayvanlar için de çok iyi ve verimli bir yer." ifadesini kullandı.

        Besici Abdülhadi Yavuz da geçen yıla göre bölgeye yaklaşık bir ay geç geldiklerini bildirerek, "Yaklaşık 100 tosun getirdim. Ben 22 yıldır bu işle uğraşıyorum. Geçimimizi besicilik yaparak sağlıyoruz. Koyun sürüleri halen yolda. Göçerler ayrıca Erzurum'a, Kars'a, Ağrı'ya ve Bingöl'ün Karlıova taraflarına da gidiyorlar." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Trump: İran gerçekten anlaşma yapmak istiyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Kabine Beştepe'de toplanıyor
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Evlendiler
        Evlendiler
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Dünyanın en nadir hastalığı!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Ağabey kardeşi silahla taradı... Bir aileye kanlı pusu!
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Karlar eriyince ortaya çıktı
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Yol verme kavgasında ağır bilanço! Ölü sayısı 3'e yükseldi!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Bir aileden geriye sadece çocuk kaldı!
        Doblo yuvasına dönüyor
        Doblo yuvasına dönüyor
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!
        Evi, dükkanı, arsası olanlar dikkat!

        Benzer Haberler

        Muş'ta çaya düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Muş'ta çaya düşen otomobildeki 1 kişi yaralandı
        Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak ye...
        Muş'taki Kızılağaç Kanyonu Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerin uğrak ye...
        Hasköy'de kadınlara KADES tanıtıldı
        Hasköy'de kadınlara KADES tanıtıldı
        Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı bu bayram boş kaldı
        Tarihi Murat Köprüsü ve Sultan Alparslan Parkı bu bayram boş kaldı
        Muş'un doğal güzellikleri bayramda doğaseverleri ağırladı
        Muş'un doğal güzellikleri bayramda doğaseverleri ağırladı
        Gerok topluluğu bayram tatilinde Muş'un doğal güzelliklerini keşfetti
        Gerok topluluğu bayram tatilinde Muş'un doğal güzelliklerini keşfetti