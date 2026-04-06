Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri Haberleri

        Muş'ta Polis Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı

        Muş'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Futbol Turnuvası" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 16:28 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde başladı.

        Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, gençlerin sporla iç içe olduğu sürece geleceğe daha güvenle bakabileceğini söyledi.

        Liselerde eğitim gören öğrencilerin bu tür organizasyonlarla bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirten Altay, gençlerin sahadaki birlikteliğinin toplumdaki huzur ve barış ortamına da yansıyacağını ifade etti.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da projenin temel amacının gençleri spora yönlendirmek olduğunu ifade etti.

        Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve zararlı ortamlardan uzak tutulmasında sporun önemli bir rol oynadığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bu tür organizasyonlar gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Kurumlar arası iş birliği çok önemli. Kurumların ortak hareket etmesi ortaya güçlü bir sinerji çıkardı. Gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeleri için bu tür faaliyetler artarak devam edecek." dedi.

        Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özler de Türk Polis Teşkilatı'nın 1845 yılından bu yana vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptığını belirterek, bu tür sosyal projelerin gençlerle güçlü bağlar kurulmasına katkı sunduğunu dile getirdi.

        Gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini kaydeden Özler, "Turnuvanın aynı zamanda polis teşkilatını daha yakından tanıma fırsatı sundu. Proje İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle planlanmıştır. Organizasyon bu yıl ilk kez düzenlenmiş ancak ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

        Konuşmaların ardından startı verilen turnuva 5 gün sürecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
