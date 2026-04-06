Muş'ta Polis Haftası kapsamında düzenlenen futbol turnuvası başladı

Muş'ta Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gençler Sporda, Gelecek Emniyette Futbol Turnuvası" düzenlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen turnuva, 1071 Sultan Alparslan Spor Kompleksi'nde başladı.



Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, gençlerin sporla iç içe olduğu sürece geleceğe daha güvenle bakabileceğini söyledi.



Liselerde eğitim gören öğrencilerin bu tür organizasyonlarla bir araya gelmesinin önemli olduğunu belirten Altay, gençlerin sahadaki birlikteliğinin toplumdaki huzur ve barış ortamına da yansıyacağını ifade etti.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç da projenin temel amacının gençleri spora yönlendirmek olduğunu ifade etti.



Gençlerin kötü alışkanlıklardan ve zararlı ortamlardan uzak tutulmasında sporun önemli bir rol oynadığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:



"Bu tür organizasyonlar gençlerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacaktır. Kurumlar arası iş birliği çok önemli. Kurumların ortak hareket etmesi ortaya güçlü bir sinerji çıkardı. Gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve sağlıklı bir gelecek inşa etmeleri için bu tür faaliyetler artarak devam edecek." dedi.



Emniyet Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Özler de Türk Polis Teşkilatı'nın 1845 yılından bu yana vatandaşların huzur ve güvenliği için görev yaptığını belirterek, bu tür sosyal projelerin gençlerle güçlü bağlar kurulmasına katkı sunduğunu dile getirdi.



Gençlerin spor aracılığıyla bir araya gelerek birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirdiğini kaydeden Özler, "Turnuvanın aynı zamanda polis teşkilatını daha yakından tanıma fırsatı sundu. Proje İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle planlanmıştır. Organizasyon bu yıl ilk kez düzenlenmiş ancak ilerleyen yıllarda geleneksel hale getirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından startı verilen turnuva 5 gün sürecek.

