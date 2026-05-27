Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan Kurban Bayramı mesajı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Arı, mesajında, bayramların, paylaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günler olduğunu ifade etti.



Kurban Bayramı'nın tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesini dileyen Arı, mazlum coğrafyalardaki acıların son bulmasını temenni etti.



Tüm İslam aleminin bayramlarını tebrik eden Arı, şunları kaydetti:



"Kurban, teslimiyetin ve samimiyetin karşılığında Rabbimizin bizlere bir lütfudur. Bayramlar, kırgınlıkların unutulduğu, gönüllerin buluştuğu, sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarının güçlendiği özel zamanlardır. İhtiyaç sahiplerini hatırladığımız, paylaşmanın bereketini hep birlikte hissettiğimiz bir bayram olmasını diliyorum. Bu mübarek günlerde büyüklerimizi ziyaret etmeyi, çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmayı ihmal etmeyelim."

