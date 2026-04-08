Niğde Valiliğinden zirai don uyarısı
Niğde Valiliği, kentte bugün ve cumartesi günleri arasında zirai don beklendiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 8-11 Nisan tarihleri arasında kentte hafif ve orta kuvvette zirai don riski beklendiği belirtildi.
Açıklamada, "Tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler başta olmak üzere vatandaşlarımızın oluşabilecek don zararına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
