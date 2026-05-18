Niğde'de inşaatın 4. katından düşen işçi ağır yaralandı
Niğde'de inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 18.05.2026 - 11:42 Güncelleme:
Niğde'de inşaattan düşerek ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
İlhanlı Mahallesi'nde bir inşaatın 4. katında çalışan B.K. (33), henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri