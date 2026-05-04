Niğde'de "Yeşil Adım Gençlik Programı Projesi" düzenlenecek

Niğde'de, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yeşil Adım Gençlik Programı Projesi" 9-10 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, program kapsamında öğrencilere çevre bilinci, iklim değişikliği farkındalığı, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve yeşil beceriler kazandırılması hedefleniyor.





Ayrıca, düzenlenecek etkinliklerde katılımcılar hem teorik hem de uygulamalı çalışmalarla bilinçlendirilerek doğa dostu yaşam pratikleri konusunda teşvik edilecek.



Etkinlikler, kız öğrenciler için Fadimana Halisdemir, erkek öğrenciler için de Milli Piyango Yurt Müdürlüğü'nde gerçekleştirilecek.





Öğrenciler programa yurt idarelerine başvurarak katılım sağlayabilecek.

