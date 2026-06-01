Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı. İnönü Mahallesi'nde M.A.Y'nin (80) kullandığı traktör, sürücüsünün evinin önüne park etmek istediği sırada yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi. Traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

