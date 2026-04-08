Alaçam'da şehit polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesi ziyaret edildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde, Polis Haftası kapsamında şehit polis memuru Yusuf Ceylan'ın ailesine ziyaret gerçekleştirildi.





Alaçam Kaymakamı Fatih Kayabaşı, Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve İlçe Emniyet Müdürü Ramazan Aktaş, şehit ailesini ziyaret ederek bir süre görüştü.





Trabzon’da 2021 yılında “dur” ihtarına uymayan 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Yusuf Ceylan, ziyarette rahmetle anıldı. Ziyarette, şehidin ailesine başsağlığı ve sabır dilekleri iletilirken, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğu vurgulandı.

