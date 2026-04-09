Bafra Sebze Üreticileri Birliği Başkanlığına yeniden Adem Aşçı seçildi
Samsun'da Bafra Sebze Üreticileri Birliği Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Giriş: 09.04.2026 - 14:46
Birliğin merkezinde yapılan genel kurula mevcut başkan Adem Aşçı tek aday olarak katıldı.
Yapılan seçimde kullanılan tüm oyları alan Aşçı, yeniden başkanlığa seçildi.
Seçimin ardından üyelere teşekkür eden Aşçı, Bafra Ovası'ndaki sebze üretimini geliştirmek ve üreticilerin taleplerini takip etmek için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.
