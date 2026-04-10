Bafra'da Türk Polis Teşkilatı'nın 181. yıl dönümü kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü, Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.



15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Bafra İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.



Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Öner, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.



Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıldır huzur ve güvenin teminatı olduğunu vurgulayan Öner, "Şanla, şerefle yazdığı 180 yıllık maziyi geride bırakmış olan teşkilatımız, 181. yılına girerken dünyadaki saygın yerini almış olmanın haklı gururunu taşımaktadır. Emniyet Teşkilatımız, ülkemiz insanlarının huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlama görevini bugüne kadar başarıyla yerine getirmiştir ve bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Meydandaki törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Öner, makamında tebrikleri kabul etti.



Program, Bafra Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği ve diğer şehitliklerin ziyaretiyle sona erdi.



Törene İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Benal Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Değermenci, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, Bafra Müftüsü İbrahim Memiş, İlçe Nüfus Müdürü Müslim Aktaş ile polis teşkilatı mensupları katıldı.

