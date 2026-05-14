Başkan Kul, çiftçilerin gününü kutladı

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Başkan Şenol Kul, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimin ve emeğin önemine dikkati çekti.



Çiftçilerin alın teriyle toprağı bereketle buluşturduğunu belirten Başkan Kul, "Tohumda umut, hasatta bereket var. Toprağın bereketini alın teriyle buluşturan, Terme'mizin verimli topraklarını büyük bir özveriyle işleyen tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.



Tarımın kendileri için özel bir anlam taşıdığını kaydeden Kul, "Ailemden miras kalan tarım bilinciyle; üreticimizin yükünü hafifletecek, emeğini büyütecek projeler üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Kul, çiftçilerin ülke ekonomisi ve sofraların vazgeçilmez unsuru olduğunu belirterek, üreticilerin her zaman destekçisi olacaklarını ifade etti.

