        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri BBP Genel Başkanı Destici, Samsun'da konuştu:

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. Terör örgütlerinin hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması gerekir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 17:39 Güncelleme:
        Destici, Salıpazarı Belediyesinin yeni hizmet binasının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, hizmet belediyeciliğinin yanında sosyal belediyeciliğin de önem taşıdığını söyledi.

        Aile yapısının korunmasının toplumun geleceği açısından kritik önemi bulunduğunu belirten Destici, gençlerin evliliğe teşvik edilmesi, istihdam alanlarının artırılması ve sosyal destek projelerinin güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.

        Kadınlara yönelik sosyal desteklerin artırılması gerektiğini dile getiren Destici, çalışan kadınlara yönelik esnek çalışma imkanlarının aile yapısının güçlenmesine katkı sağlayacağını aktardı.

        Sahipsiz hayvanlar konusunda belediyelerin vatandaş güvenliğini ön planda tutması gerektiğini vurgulayan Destici, "Türkiye terör konusunda yıllardır büyük bedeller ödedi. Şehit aileleri ve gazilere verilen desteğin sürdürülmesi önem taşıyor. Terörsüz Türkiye hedefinin kararlılıkla devam etmesi gerekiyor. Terör örgütlerinin hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması gerekir." ifadesini kullandı.

        Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca ise yeni hizmet binasının ilçeye değer katacağına işaret ederek, "3 bin 732 metrekare alan üzerine inşa edilecek proje modern mimarisi, sosyal kullanım alanları ve çevreci altyapısıyla uzun yıllar ilçeye hizmet edecektir. Engelli vatandaşlar ve yaşlıların erişimini kolaylaştıracak modern sistemler projede yer almaktadır. Güneş enerjisi altyapısıyla desteklenecek yeni hizmet binası enerji verimliliği açısından da örnek bir kamu yatırımı olacaktır." açıklamasında bulundu.

        Törende İlçe Müftüsü Furkan Avcı'nın ettirdiği duanın ardından kurban kesildi, butona basılarak yeni hizmet binasının temeli atıldı.

        Daha sonra Karaca, Destici'ye Samsunspor armasının panosunu hediye etti.

        Programa Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Alperen Ocakları Genel Başkanı Ali Can Kocaman, BBP İl Başkanı Bahadır Şahin ile davetliler katıldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

