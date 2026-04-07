Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Deprem simülasyon tırı ile Havza'da deprem eğitimi verildi

        AFAD tarafından hazırlanan deprem simülasyon tırı, Havza'da öğrencilere deprem eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 14:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        AFAD Başkanlığı tarafından vatandaşları afet konusunda bilinçlendirme çalışmalarını kapsamında Samsun Valiliği iş birliği ile devam eden eğitim çalışmaları kapsamında deprem simülasyon tırı Mehmetçik Meydanı'nda konuşlandırıldı.

        Türkiye'de yaşanan önemli depremlerin simüle edildiği tırda öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler, çök-kapan-tutun ve deprem sonrası yapılacaklar hakkında bilgiler verildi.

        Öğrenciler ile birlikte eğitime katılan Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat ve Belediye Başkanı Murat İkiz, Marmara Depremi simülasyonu ile depremi deneyimledi.

        Kaymakam Ayvat, afet konusunda farkındalık oluşturmak ve kriz anında doğru müdahaleleri öğrenmenin önemine değinerek, "Deprem bilinci oluşturma açısından son derece anlamlı ve yararlı etkinlik oldu." dedi.

        Deprem simülasyon tırında vatandaşlara Erzincan, Marmara, Van, Elazığ, Ege Denizi ve Kahramanmaraş depremleri aynı süre ve şiddette simüle ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
