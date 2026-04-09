Havza Kaymakamı Ayvat kırsal mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi ve engelli hanelere ziyaretlerine devam ediyor.



Ayvat, ziyaretler kapsamında Havza Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Okan Ünal ile Havza SYDV’den destek alan Pınarçay Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi yaşlıları evlerinde ziyaret ederek talepleri dinledi.



Ayvat, mahalle muhtarı Murat Çay'ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Fadime Cam ve Leman Cam, Şehri Güler, Naime Yılmaz ile Cemile Önder’i evlerinde ziyaret etti.



Ayvat, SYDV aracılığıyla ihtiyaç sahibi yaşlılara destek olduklarını, ihtiyaçları yerinde tespit için mahalle ziyaretlerine devam edeceklerini kaydetti.







