        Samsun ve Amasya'da nisan ayında kar yağdı

        Samsun ile Amasya'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

        Giriş: 10.04.2026 - 17:01 Güncelleme:
        Yakakent ilçesinin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından kar yağışı görüldü.

        Sabah saatlerinde başlayan yağış, gün içinde aralıklarla devam ederek yüksek bölgelerde arazinin beyaza bürünmesini sağladı.

        Kar yağışı, çiçek açan ağaçların da beyaz örtüyle kaplanmasına yol açtı.

        İlçede ulaşımda aksama yaşanmaması için belediye ve ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        - Amasya

        Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

        İlçede öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı.

        Yetkililer, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesinin beklendiğini dile getirerek, çiftçilerin zirai don riskine karşı tedbir almalarının önem taşıdığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD'den İran ile müzakere açıklaması
        Trump İran Savaşı'ndaki hedeflerine ulaştı mı?
        Bugün Ne Oldu? 10 Nisan 2026'nın haberleri
        İddia: Trump, NATO sekreterine öfke kustu
        Transit vize sorunu çözüldü
        Turizm sektörüne 60 milyar liralık destek
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        Fenerbahçe’nin kaptanına hırsızlık şoku! 40 bin doları çalındı!
        ABD'de enflasyon enerji fiyatlarıyla sıçradı
        "Canavarlar dönemini yaşıyoruz"
        Lucescu son yolculuğuna uğurlandı
        Fatih Dönmez'den dikkat çeken mesajlar
        Rum polisi kaçırmıştı... 62 yıl sonra defnedildi!
        Polis Haftası'nı kutladı
        Yoğun bakımdan ateş püskürdü
        Süper Lig statları havadan görüntülendi!
        Okan Buruk'tan takıma ültimatom!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Barış Alper takımını sırtladı!
        Beşiktaş çıkış peşinde!
        Samsun'da sınıfı basan kadın veliye adli kontrol
        ÇTB'den ilçe emniyetine Polis Haftası kutlaması
        Nisan ortasında kış sürprizi: Akdağ yeniden beyaza büründü
        Samsun'da tarımsal üretimde verimlilik, kalite ve arz güvenliği
        Evine zorla girip darbeden ve görüntüleri sosyal medyada paylaşan kardeşler...
        Tır makasladı: Sürücü yaralandı
